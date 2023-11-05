Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin modern spor tesisleri ve yapılan yatırımlarla bir spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Önderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin modern spor tesisleri ve yapılan yatırımlarla bir spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Önderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

        Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

        Bak, "çayın ve yağmurun başkenti" Rize ile gurur duyduklarını söyledi.

        Bakanlık olarak Rize'nin bütün ilçelerine spor salonu yaptıklarını ifade eden Bak, "Yüzme havuzları ve her yerde futbol sahaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda. Bunda sporun içinden gelen, eski bir futbolcu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği var. Rizeliler olarak memleketimizin evladı, sessiz yığınların sesi Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz." diye konuştu.

        Bakan Bak, Rize'nin her zaman Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli desteği verdiğini vurgulayarak, "Yine 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Recep Tayyip Erdoğan ile beraber miyiz? Buradan tekrar Gazze'deki alçak İsrail zulmüne 'Hayır' diyoruz. Mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz." diye konuştu.

        Rize'de 8 minderli Güreş Eğitim Merkezi yapıldığını, Çayeli'nde yeni bir spor salonu yapılacağını dile getiren Bak, spor salonunun kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

        Türkiye'nin Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiğini hatırlatan Bak, şöyle devam etti:

        "Avrupa Şampiyonası Almanya'da olacak. Almanya'daki Türklerle birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 38 futbol sahası yaptık. Bunun sonucunda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye ile birlikte İtalya organize edecek. Türkiye modern spor tesisleri ile yapılan yatırımlarla bir spor ülkesi olma yolunda. Önderliği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

        Bak, konuşmasını, "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan." sözleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
        Erdoğan: Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik (2)
        Erdoğan: Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik (2)
        Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak
        Bakan Aşkın Bak: İnşallah zalimler değil, mazlumlar kazanacak
        Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Bakan Bak, Filistin'e destek veren sporculara Avrupa'da uygulanan yaptırıml...
        Bakan Bak, Filistin'e destek veren sporculara Avrupa'da uygulanan yaptırıml...
        Rize'de 404 ofis ve 215 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek
        Rize'de 404 ofis ve 215 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek