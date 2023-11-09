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        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:11
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        Rize'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Rize'nin Derepazarı ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ercan Sağlam yönetimindeki 61 BM 248 plakalı ambulans, Karadeniz Sahil Yolu ilçe merkezi kavşağında Hızır Eskit idaresindeki 53 ACF 077 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan İsmihan A, Havva S, Recep S. ve Abdullah D. ile ambulansta bulunan Fatma K. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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