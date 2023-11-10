Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Rize'de yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
Rize'de yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
İl genelinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kaçkar Dağları Milli Parkı ile çevresindeki yaylalarda gece başlayan kar etkili oldu.
Bölgede 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Huser Yaylası'nda karın ardından oluşan sis bulutu ise güzel görüntüler oluşturdu.
Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda da yağış aralıklarla etkili oldu.
Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşlara artık bölgede kalmamaları uyarısında bulundu.
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