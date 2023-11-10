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        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

        Rize'de yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:03
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        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
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        Rize'de yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

        İl genelinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kaçkar Dağları Milli Parkı ile çevresindeki yaylalarda gece başlayan kar etkili oldu.

        Bölgede 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Huser Yaylası'nda karın ardından oluşan sis bulutu ise güzel görüntüler oluşturdu.

        Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda da yağış aralıklarla etkili oldu.

        Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşlara artık bölgede kalmamaları uyarısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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