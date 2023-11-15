Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kıyı temizliğinde 200 kilo atık toplandı

        Rize'nin İyidere ilçesinde deniz kıyısında yapılan temizlik çalışmasında 200 kilogram atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:46 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kıyı temizliğinde 200 kilo atık toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin İyidere ilçesinde deniz kıyısında yapılan temizlik çalışmasında 200 kilogram atık toplandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Su Ürünleri Fakültesi Deniz Elçileri Topluğu öncülüğünde, Lassa'nın katkılarıyla "Temiz Deniz, Temiz Dünya" sloganıyla plastik çöpler ve çevresel etkilerine dikkati çekmek amacıyla Sarayköy Plajı'nda kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kıyıdan bir saatlik çalışma sonucu plastik, cam, su şişeleri ile metal malzemelerden oluşan 200 kilogram atık toplandı.

        RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, gazetecilere, İyidere Plajı'nın kendileri için izleme istasyonu olduğunu belirterek, plastiklerin çevreye verdiği zararlar ve değişimleri hakkında fikir sahibi olduklarını söyledi.

        Bölgede her yıl artan miktarda tek kullanımlık plastikler bulduklarını ifade eden Aytan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bulduğumuz çöplerin hepsi parçalanma eğilimindeler. Yakın geleceğin mikro ve nano plastikleri olacaklar. Köpükler plajda en çok bulduğumuz plastikler. Özellikle Karadeniz'de balıkların kutulanmasında, taşınmasında kullanılıyor. Gıda ambalajı olarak kullanılıyor. Her türlü paketleme ve yalıtım malzemesi olarak hayatın çeşitli alanlarında var. Bir tane köpük objesi denize girdiği zaman binlercesine, on binlercesine ayrılıyor. Nar misali, denize girdi mi bir tane, kısa sürece on bin tane oluyor."

        Aytan, plastiklerin deniz ve insan yaşamı için büyük risk teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Plastiklerin çoğu endokrin bozucu ve kanserojen madde. Biz aslında denize ne gönderirsek sonunda nihai tüketici olarak her şey bize besin zinciri aracılığıyla geri dönüyor. Karadeniz'in maalesef yarı kapalı deniz olması, nehirler aracılığıyla Avrupa'dan sanayileşmiş 16 ülkeyle birlikte toplam 22 ülkenin drenaj alanını oluşturuyor olması nedeniyle plastik kirliliği bakımından şanssız bir deniz." dedi.

        Nehirlerin önemli taşıyıcı olduğuna işaret eden Aytan, "En ufak bir yağışta su ile buluşuyorlar. En ufak bir yağışta özellikle Doğu Karadeniz gibi eğimin fazla, yağış rejiminin yüksek olduğu bölgede denize ulaşması an meselesi. Yakın zamanda yaptığımız çalışmalar, irili ufaklı derelerle bile saatte yüzlerce, binlerce farklı içeriğe sahip çöpün Karadeniz'e ulaştığını gösteriyor. Bu denizin bir taşıma kapasitesi var. Bu plastikler yüzyıllar boyu sahip oldukları kimyasalları suya bırakmaya, canlı ile etkileşmeye, soframıza dönmeye devam edecekler." diye konuştu.

        Etkinliğe, İyidere Kaymakamı Eray Gürsoy ve Belediye Başkanı Saffet Mete ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
        Rize Devlet Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor
        Rize'de 'kaçakçılık' operasyonu: 16 gözaltı
        Rize'de 'kaçakçılık' operasyonu: 16 gözaltı
        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de asayiş uygulamalarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
        Rizespor - İstanbulspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-İstanbulspor maçının ardından
        Rizespor - İstanbulspor: 1-0
        Rizespor - İstanbulspor: 1-0