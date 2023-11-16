Kalp krizi sonucu vefat eden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kadıoğlu için Fındıklı Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kadıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadıoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Arılı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.