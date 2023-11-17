Rize'de 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Rize'nin Pazar ilçesinde 31 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çeşitli suçlardan 31 yıl 9 ay 3 gün hapis cezası bulunan Z.M, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Z.M'nin evinde yapılan aramada iki kalaşnikof, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.