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        Rize'de 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde 31 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:26
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        Rize'de 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde 31 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çeşitli suçlardan 31 yıl 9 ay 3 gün hapis cezası bulunan Z.M, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Z.M'nin evinde yapılan aramada iki kalaşnikof, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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