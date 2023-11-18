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        Trabzon ve Rize'de kar nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:02
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        Trabzon ve Rize'de kar nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Rize'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerine bağlı 4'er köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, 5 iş makinesi yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yola buzlanmaya karşı tuz serpti.

        Trabzon'un da yüksek kesimlerinde yağış aralıklara devam ediyor.

        Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat ve Limonsuyu yaylaları ile Şekersu, Çayıroba ve Derindere mahallelerinin, Hayrat ilçesine bağlı da Sarmaşık Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı mahalle ve yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmaları sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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