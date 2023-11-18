Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Zeqiri, Mocsi, Varesanovic, Alikulov ile Eray Korkmaz katılmadı.

Rize temsilcisi, yarın Dinamo Batum ile Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da yapacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek.

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