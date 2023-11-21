Rize'de Ovit Tüneli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli'nin 7. kilometresinde, Şahin Ç'nin kullandığı 25 AK 370 plakalı otomobil, Şevket C. yönetimindeki 48 AIG 326 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Şahin Ç. ile otomobilde bulunan Zarif A. ve Orhan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tünelde ulaşım yeniden sağlandı.

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