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        Rize'de Ovit Tüneli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:31
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        Rize'de Ovit Tüneli'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli'nin 7. kilometresinde, Şahin Ç'nin kullandığı 25 AK 370 plakalı otomobil, Şevket C. yönetimindeki 48 AIG 326 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada sürücü Şahin Ç. ile otomobilde bulunan Zarif A. ve Orhan A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tünelde ulaşım yeniden sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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