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        Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor

        Rize'de kar nedeniyle kapalı 19 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:52
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        Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor
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        Rize'de kar nedeniyle kapalı 19 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Güneysu'da 1 ve İkizdere'de 10 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 15 personeli, söz konusu yolların açılması için 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

        Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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