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        Rize'de toprak kayması sonucu 1 evde hasar oluştu

        Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen toprak kayması, 2 katlı evin temelinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:25
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        Rize'de toprak kayması sonucu 1 evde hasar oluştu
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        Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen toprak kayması, 2 katlı evin temelinde hasara yol açtı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akyamaç köyünde aralıklarla devam eden yağmurun ardından Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin yanında toprak kayması meydana geldi.

        Evin temelinde hasar oluşurken bahçe çöktü.

        Mustafa Devrim'in ailesi ile İstanbul'da bulunması nedeniyle evin boş olduğu öğrenildi.

        Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek, inceleme yaptığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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