Rize'de toprak kayması sonucu 1 evde hasar oluştu

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen toprak kayması, 2 katlı evin temelinde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akyamaç köyünde aralıklarla devam eden yağmurun ardından Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin yanında toprak kayması meydana geldi.

Evin temelinde hasar oluşurken bahçe çöktü.

Mustafa Devrim'in ailesi ile İstanbul'da bulunması nedeniyle evin boş olduğu öğrenildi.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek, inceleme yaptığını söyledi.

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