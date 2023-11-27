Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma kapatıldı

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor.

Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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