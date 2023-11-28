Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı.

Karadeniz'de dün yaşanan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Dalgaların etkisini azaltmasının ardından güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametini yeniden trafiğe açtı.

Öte yandan il genelinde dev dalgalar sebebiyle çok sayıda balıkçı barınağında hasar oluştu.

Taşlıdere Balıkçı Barınağı'ndaki 4 kayık battı, çok sayıda kayık hasar gördü.

Kayıklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan balıkçı Muhsin Parlak ve Süleyman Nalkıran, tedavi altına alındı.

Kayığı batan Selim Yıldırım, AA muhabirine, fırtına sırasında kayıklarını kurtarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.

Gelen büyük dalganın kayıkhaneyi parçaladığını belirten Yıldırım, "İpi kopan 4 tekne battı, parçalandı. Kayıklarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşımız yaralandı. Böyle bir dalga görmedim. Allah beterinden korudu." dedi.