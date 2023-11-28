Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı

        Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı.

        Karadeniz'de dün yaşanan fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

        Dalgaların etkisini azaltmasının ardından güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametini yeniden trafiğe açtı.

        Öte yandan il genelinde dev dalgalar sebebiyle çok sayıda balıkçı barınağında hasar oluştu.

        Taşlıdere Balıkçı Barınağı'ndaki 4 kayık battı, çok sayıda kayık hasar gördü.

        Kayıklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan balıkçı Muhsin Parlak ve Süleyman Nalkıran, tedavi altına alındı.

        Kayığı batan Selim Yıldırım, AA muhabirine, fırtına sırasında kayıklarını kurtarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.

        Gelen büyük dalganın kayıkhaneyi parçaladığını belirten Yıldırım, "İpi kopan 4 tekne battı, parçalandı. Kayıklarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşımız yaralandı. Böyle bir dalga görmedim. Allah beterinden korudu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 74 evin çatısında hasar oluştu
        Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 74 evin çatısında hasar oluştu
        Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma kapatıldı
        Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti ulaşıma kapatıldı
        Rize'de dalgalar kara yoluna ulaştı
        Rize'de dalgalar kara yoluna ulaştı
        Rize'de fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşt...
        Rize'de fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşt...
        Rize'de fırtınanın devirdiği elektrik direkleri yangına neden oldu
        Rize'de fırtınanın devirdiği elektrik direkleri yangına neden oldu
        Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 8 evin çatısı uçtu
        Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 8 evin çatısı uçtu