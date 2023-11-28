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        Rize'de kar nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı

        Rize'de 26 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:49
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        Rize'de kar nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Rize'de 26 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İkizdere'de 20, Çamlıhemşin ilçesinde ise 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Çamlıhemşin'in yüksek mahallelerinde de belediye ekipleri karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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