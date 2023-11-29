Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım Pazartesi günü odun toplamak için deniz kenarına giden Zeynep Bekar'dan haber alınamadığı anımsatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün, MOBESE üzerinden yaptığı çalışma sonucu Bekar'ın en son denize doğru gittiğinin görüldüğü ve ekiplerce hemen arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle gece sadece kıyıdan arama yapılabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ertesi gün denizin dalışa elverişsiz olmasından dolayı dalıcı personel için risk oluşturacağı nedeniyle hem dalış yapılamamış hem de botlarla arama gerçekleştirilememiş olup çalışmalar kıyıdan ve havadan devam etmiştir. Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 insansız hava aracı, arama çalışmalarına destek vermiştir. Toplam 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot ve 10 araç ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Öte yandan Zeynep Bekar'ın sahile inmeden önceki son görüntüleri, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, park halindeki araçlar arasından çıkan kadının, yürüyerek sahile geçmek için yolun karşısına geçtiği anlar yer alıyor.