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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:59
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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

        Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım Pazartesi akşamı odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot ve 10 araçla yürütülüyor.

        Herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmalarına, havanın kararmaya başlamasıyla yarın sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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