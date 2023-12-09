Karadeniz'de 3 ilde eğitimini tamamlayan 1212 polis adayı yemin etti Rize, Bayburt ve Trabzon'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 29. dönem eğitim programını tamamlayan 1212 polis adayı, yemin ederek mesleğe adım attı.

Rize, Bayburt ve Trabzon'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 29. dönem eğitim programını tamamlayan 1212 polis adayı, yemin ederek mesleğe adım attı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kalkandere POMEM Salonu'nda gerçekleştirilen törende, ülke genelinde bugün 12 bin yeni polis memurunun devlet ve millete hizmet saflarına katılacağını söyledi.

Güvenlik güçlerinin, devletin gücü ve güvenliğinin, milletin huzur ve refahının teminatı olduğunu vurgulayan Baydaş, "Sokağında polis memurunun olduğu yerler huzurlu ve güvenlidir. Herhangi bir sıkıntıya, herhangi bir probleme maruz kaldığımızda aklımıza ilk gelen devletin kolluk birimlerine, polisine onun ayrılmaz parçası jandarmasına müracaat etmektedir." dedi.

Baydaş, polisin, suç odakları, sokak çeteleri ve terörle, devletin ve milletin varlığına, birliğine kasteden her kesimle mücadelede en önde olduğunun altını çizdi.

"Vatan sana canım feda." diyerek yürüyen polislerin yarın vatana, devlete ve millete kastedecek herhangi bir tehlike gördüklerinde, canlarını feda etmekten çekinmeyeceğini ifade eden Baydaş, "Devletin var olduğunun göstergesidir polis memuru. Etrafınızda problem yaşayan devletlere bakın. Devletin ne demek olduğunu, devlet müessesi ve nizamının ne demek olduğunu etrafımıza bakarak görebiliriz. O nedenle sadece varlıkları bile ayakta duruyor olmamızın, güçlü olmamızın, geleceğe emin adımlarla yürüyor olmamızın teminatıdır." diye konuştu.

Vali Baydaş, polis ailelerine ise şöyle seslendi:

"Gözünüzden sakınarak büyüttüğünüz evlatlarınız, bugün devlet, millet hizmetinde üniformalarla karşınızda duruyor. Düne kadar siz onları buraya, okullara emanet ettiniz. Bugünden sonra biz, sizleri, milletimizi ve devletimizi onlara emanet edeceğiz. Mezuniyet töreninin evlatlarınız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Devletimiz ve milletimiz için onlara güzel hizmetlerle dolu hayırlı gelecekler diliyorum. Allah devletimizin birliğini, bütünlüğü daim etsin. Ona kast edecek her türlü içte ve dışta hainlere ve düşmanlara fırsat vermesin."

Dereceye girenlere hediyelerinin verildiği törende, 365 polis adayı yemin etti.

Törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Üngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, diğer davetliler katıldı.

- Bayburt

Bayburt POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 461 öğrenci kep attı.

Vali Mustafa Eldivan, POMEM bahçesindeki mezuniyet töreninde, donanımlı ve disiplinli gençlerin polis olarak yetişmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mezunların, ülkenin güvenliği için gecesini gündüzüne katan, adaletin bekçisi olacak çağdaş polisler olarak yetiştirildiğini belirten Eldivan, "Bu sorumluluğu omuzlarınıza alırken ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenin teminatı olacaksınız." dedi.

Eldivan, Türk Polis Teşkilatı'nın, dünyanın sayılı teşkilatlarından olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kutsal görevi yerine getirirken bağlı olunacak tek yer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çizdiği yolda ilerleyeceğinize canı gönülden inanıyorum. Yaptığınız her hizmetin toplumumuza daha güvenli bir ortam sunacağını, bu yolda halkımızın sevgisini ve güvenin kazanacağınızı unutmayın. Mesleğinizi insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, çağdaş, demokratik değerlere saygılı ve tarafsız bir şekilde ifa edeceğinize dair olan inancım tamdır."

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ise öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Pırlanta gibi 461 öğrencinin büyük gurur yaşadığını dile getiren Ateş, "2 bin 200 yıllık kadim Türk devlet geleneğinden aldığı güç ve kuvvetle, milli ve manevi değerler üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak ve kollamak adına bugün ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değmesin." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yarınlara umut olan Türk Polis Teşkilatı'nın yeni mensuplarını görmekten büyük gurur yaşadığını ifade etti.

Dönem birincisi Hüseyin Kulak'ın yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, protokol üyelerince dereceye girenlere ödül verilmesi, yemin ve kep atma töreni ile sona erdi.

- Trabzon

Trabzon'da 386 polis adayı yemin etti.

Vali Aziz Yıldırım, Şehit Meriç Alemdar POMEM'deki törende, polis adaylarının çok şerefli bir mesleğe, devletin adeta vitrini olan çok önemli bir kuruma ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın önemine işaret eden Yıldırım, "Bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Yıldırım, polis adaylarını tebrik ederek, "Her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için bugün burada yemin ediyorsunuz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Dereceye girenlere diploma ve hediyeleri, Vali Yıldırım tarafından verildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı'nın da katıldığı tören, aday polislerin yemin etmelerinin ardından tamamlandı.