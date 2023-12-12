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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam etti

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:36
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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam etti
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları devam etti.

        Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları 16'ncı günde de sürdü.

        Sahil Güvenlik ve deniz polislerinden oluşan ekipler suda, diğer görevliler ise kıyıda çalışma yaptı.

        Dronla da çalışma yapan ekipler, Ardeşen'in yanı sıra yakın ilçelerde de aramalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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