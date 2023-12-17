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        Rize'de karla kaplı yaylada oluşan "sis denizi" güvenlik kamerasına yansıdı

        Rize'de, kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı yaylada oluşan sis, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:44
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        Rize'de karla kaplı yaylada oluşan "sis denizi" güvenlik kamerasına yansıdı
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        Rize'de, kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı yaylada oluşan sis, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kentte dün geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan yaylalara kar yağdı.

        Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar tamamen beyaza büründü.

        Karla kaplı Huser Yaylası'nda oluşan "sis denizi" ise İsmet Kandemir'e ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kandemir, AA muhabirine, yayladan inmeden önce işletmesine güvenlik kamerası taktırdığını belirterek, kamera görüntülerinden kar yağışını ve yaylayı izlediğini, kışın oluşan sis denizini ilk kez gördüğünü söyledi.

        Öte yandan kar yağışı 1900 rakımlı Ayder Yaylası'nda da etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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