Rize'de karla kaplı yaylada oluşan "sis denizi" güvenlik kamerasına yansıdı

Rize'de, kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı yaylada oluşan sis, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kentte dün geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan yaylalara kar yağdı.

Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar tamamen beyaza büründü.

Karla kaplı Huser Yaylası'nda oluşan "sis denizi" ise İsmet Kandemir'e ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandemir, AA muhabirine, yayladan inmeden önce işletmesine güvenlik kamerası taktırdığını belirterek, kamera görüntülerinden kar yağışını ve yaylayı izlediğini, kışın oluşan sis denizini ilk kez gördüğünü söyledi.

Öte yandan kar yağışı 1900 rakımlı Ayder Yaylası'nda da etkili oldu.

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