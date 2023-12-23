Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kasımpaşa maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Enerjimizi ve camianın pozitif bakışını sürdürme, puan veya puanlar kazanma adına bizim için çok önemli bir maç olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut, Kasımpaşa maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Enerjimizi ve camianın pozitif bakışını sürdürme, puan veya puanlar kazanma adına bizim için çok önemli bir maç olacak." dedi.

        İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

        Takım olarak bütün oyunculardan faydalanmaya çalıştıklarını ifade eden Palut, "Dönem dönem bütün oyuncularımıza görev veriyoruz. Bazı takımlarda oyuncular arasında farklılık çok fazla olabiliyor ama biz birbirine yakın ve destek olan oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bu nedenle birçok mevkide dönüşümler takıma katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Kasımpaşa maçında da bazı değişiklikler olabileceğine işaret eden deneyimli teknik adam, "Attila Mocsi'nin durumunu gözden geçirmeye devam ediyoruz. Ciddi bilek sakatlığı geçirdi. Antrenmanlara başladı ve takip ediyoruz. Onun dışında, kaleci Gökhan Akkan hastaydı. Her şeyi maç saatindeki şartlara göre belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Palut, Kasımpaşa'nın kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kendi statlarında etkili oyunlar oynayabilen, ev sahibi deplasman farkının çok belirgin olduğu takımlardan bir tanesi. Ligimizde oyun gücü olarak biz de aslında benzer durumdayız. Biz de çok iyi bir galibiyet sonrası bizim adımıza oluşabilecek mental boşluğu önlemeye çalışıyoruz. Çok zor bir maç olacağını gerçekten düşünüyorum. İş olsun, olaya ciddiyet katmak için söylemiyorum. Gerçekten öngörüm bu yönde. Çok zor bir karşılaşma olacak. Enerjimizi ve camianın pozitif bakışını sürdürme, puan veya puanlar kazanma adına bizim için çok önemli bir maç olacak. Takımımdan beklentim, bir önceki maçı tamamen unutmak. Kasımpaşa maçı sonrası vereceğimiz küçük izni de unutmak ve sahada en hazır, en konsantre ve en mücadeleci halimizle hazır olmak."

        Öte yandan yeşil-mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını havanın yağışlı olması nedeniyle salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

        Sakatlığı bulunan Mocsi, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Rize'de 4 ayda 401 operasyon gerçekleştirildi
        Rize'de 4 ayda 401 operasyon gerçekleştirildi
        Rize'de 1 yıllık sel ve heyelanın hasarı 1 milyar lira
        Rize'de 1 yıllık sel ve heyelanın hasarı 1 milyar lira
        Ayder'de 'yılbaşı' hareketsizliği; rezervasyonlarda sert düşüş
        Ayder'de 'yılbaşı' hareketsizliği; rezervasyonlarda sert düşüş
        Rize- Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı
        Rize- Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı
        Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyonu aştı
        Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyonu aştı
        Çaykur Rizespor - Pendikspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Pendikspor maçının ardından