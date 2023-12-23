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        Rize'de şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç 2 taksiye zarar verdi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:49
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        Rize'de şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç 2 taksiye zarar verdi
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı.

        İlçede aralıklarla etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        İki takside hasara neden olan ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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