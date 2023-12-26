Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi Taviloğlu Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.