Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi Taviloğlu Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'de ulaşım sağlanamayan 395 köy yolundan 287'si açıldı
        Doğu Karadeniz'de ulaşım sağlanamayan 395 köy yolundan 287'si açıldı
        Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
        Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
        Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü
        Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü
        Ayder'de jeotermal keşif
        Ayder'de jeotermal keşif
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde ulaşım normale döndü
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli'nde ulaşım normale döndü
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli ulaşıma kapandı
        Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Tüneli ulaşıma kapandı