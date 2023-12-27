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        Rize'de mobilya firmasına ait depo yandı

        Rize'nin Kalkandere ilçesinde çıkan yangında mobilya firmasına ait depo kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:40
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        Rize'de mobilya firmasına ait depo yandı
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        Rize'nin Kalkandere ilçesinde çıkan yangında mobilya firmasına ait depo kullanılamaz hale geldi.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde, yatak yapımında kullanılan sünger ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda, kaynak kıvılcımından olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

        İlk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığı yangın, Rize ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında depo kullanılamaz hale geldi.

        Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, gazetecilere, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

        Bölgedekilerin fark etmesiyle yangına müdahale edildiğini belirten Yıldırım, "Yangını fark ettikten 10 dakika sonra müdahale ettik. Allah'tan diğer fabrikalara sıçramadı. Erken müdahaleyle büyümesini engellemiş olduk." dedi.

        Fabrika sahibi Aydın Gündoğdu ise deponun fabrikanın ayrı bölümü olduğunu vurgulayarak, "İçeride malzeme ve 5 makinemiz vardı. 1 milyon liranın üzerinde zararımız var. Gündüz elemanlar kaynak yapmıştı. Cana bir şey gelmemesi sevindirici. Fabrikadan ayrıldıktan 3-4 saat sonra çıktı. Sünger olduğu için hızlı yandı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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