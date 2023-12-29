Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fındıklı ve Pazar ilçesinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silah imalathanesinde 3 av tüfeği, 369 tüfek ve tabanca fişeği, tabanca gövdesi, namlu, hassas terazi ve mengene gibi çeşitli araç gerecin yanı sıra 400 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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