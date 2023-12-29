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        Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:02
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        Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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        Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fındıklı ve Pazar ilçesinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, silah imalathanesinde 3 av tüfeği, 369 tüfek ve tabanca fişeği, tabanca gövdesi, namlu, hassas terazi ve mengene gibi çeşitli araç gerecin yanı sıra 400 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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