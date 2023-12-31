Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı 6 Ocak'ta başlayacak

MUHİTTİN SANDIKÇI - Helikopterli kayak (heliski) sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları'nda sezonun 6 Ocak'ta başlaması planlanıyor.

Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıldıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem spor dallarından heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilirken, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005'ten itibaren yapılıyor.

Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici spor için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, 2024 faaliyet yılı için Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

Çalışmaların ardından heliski için özel tasarlanmış üç helikopter, Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Gümrük işlerinin tamamlanmasını ardından helikopterler Ayder Yaylası'na ulaştı.

- Haşimoğlu: "Bu yıl yaklaşık 400 sporcu bekliyoruz"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, Kaçkar Dağları'nda 2005'te 1 helikopter ve 20 sporcu ile başlayan faaliyetin çok büyük bir organizasyon haline geldiğini söyledi.

Kar kalitesi ve gelen sporcuların bölgeden memnun kalması ile her geçen yıl sayının arttığını belirten Haşimoğlu, "Faaliyete geçen yıl 375 kişi katıldı. Bu yıl yaklaşık 400 sporcu bekliyoruz. Üç helikopterle operasyonu tamamlayacağız. Filoya bir de 'snow-track' yani paletli kar aracı kattık. Bazı hava şartlarında helikopterler uçamıyor. Gelen kayakçıları kar aracı ile dağa çıkarıp, oradan faaliyetlere devam edeceğiz. Yaklaşık dört ay süre planlıyoruz." diye konuştu.

Haşimoğlu, faaliyet alanlarının her yıl genişlediğine değinerek, "Kaçkar Dağları içerisinde bulunan Erzurum'un İspir ilçesine zaman zaman geçmek gerekiyordu. Gerekli müsaadeleri aldık. Hava şartlarına göre Erzurum tarafını da kullanacağız. Bu yıl Rize, Artvin ve Erzurum olmak üzere üç bölgede faaliyeti yürüteceğiz." dedi.

Katılımcı sporcuların ekonomik seviyelerinin yüksek olduğuna işaret eden Haşimoğlu, "Pahalı bir spor ve hizmet üretimi de pahalı. Dolayısıyla bildiğimiz kayak tesislerinden Sarıkamış, Palandöken gibi günde 5-10 bin kişi ağırlama alternatifimiz yok. Ancak Kaçkarlar'da uluslararası bir kayak pisti olursa rahatlıkla ağırlayabiliriz. Bizim temel hedefimiz faaliyetlerin altyapı çalışmalarını yapıp, Kaçkarlar'ın dünya kış turizmi merkezinde bir yeri olduğunu duyurmak. Bu hedefle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

- "Bu yıl Avrupa ülkelerinin yanında Rusya ve Kanada'dan misafirlerimiz geliyor"

Haşimoğlu, helikopterli kayak sporunun birçok ülkede ve uluslararası platformlarda Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca önemli çalışmalar başlatıldığını anlatan Haşimoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Benim de yegane ümidim, bu dönemde inşallah sonuçlandırırız. Hepimizin turizmin gelişimini dert etmemiz lazım. Bölgede yaz turizmi çok rahatlıkla oluyor. Kış turizmi ekonomik anlamda, yaz turizminin maddi olarak 2-3 katı. Buraya kış turizmi için gelecek insanlar var. Havalimanı yapıldı. Havalimanı bizim için çok önemli, kayda değer bir unsur. Avrupa'dan uçacak, havaalanına inecek ve rahatlıkla kara yoluyla 45 dakikada Ayder Yaylası'na çıkacak. Bir hafta burada kayağını yapıp, memleketine dönecek. Turizmde deniz, kum ve güneş üçgeninde bu sene 45 milyar dolar girdi bekleniyor. Bunu ülke geneline yayarsak, çok rahatlıkla 10 yıl içerisinde altyapı yatırımları yapılırsa, en az 20 milyar dolar da kış turizminden bu ülkeye gelir sağlanır. Türkiye kendi turizm ihracatında bu parayı çok rahatlıkla alabilecek imkana sahip."

Haşimoğlu, helikopterli kayağı Avrupalı sporcuların daha fazla tercih ettiğini belirterek, "Bu yıl Avrupa ülkelerinin yanında Rusya ve Kanada'dan misafirlerimiz geliyor. Türkiye'den 4 grup var. Amacımız sadece yabancı değil, Türkiye'deki bu işi yapan sporcuları da buraya çekmek." şeklinde konuştu.

Heliski öncesinde çeşitli analizler yapıldığına dikkati çeken Haşimoğlu, "Bölgede kar bilimcisi çığ analizcilerimiz var. Dağlara çıkıyorlar ve analizler sonucu mümkünse orada kayak izni veriyorlar. O gün kayak yapılıyor. Bununla ilgili yabancı rehberler var. Bu rehberleri biz bölgenin çocuklarından bu sene yetiştirmeye çalışacağız. Daha sonra kendi çocuklarımızla, kendi ekibimizle bu işi yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.