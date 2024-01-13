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        Rize'de tarihi cami yıldırım isabet etmesi sonucu yandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden tarihi Akmescit Camisi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:29
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        Rize'de tarihi cami yıldırım isabet etmesi sonucu yandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde yıldırım isabet eden tarihi Akmescit Camisi yandı.

        Akmescit köyündeki camide, dün gece yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük kısmı ahşap olan yapıyı sardı.

        Kar nedeniyle ulaşımın zor sağlandığı bölgedeki cami, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

        1880-1885 yılları arasında inşa edilen cami, bir süre önce restore edilerek yeniden ibadete hazır hale getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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