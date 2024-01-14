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        Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

        Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da önceki günden itibaren etkili olan kar sebebiyle 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:30
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        Doğu Karadeniz'de 4 ilde 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor
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        Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da önceki günden itibaren etkili olan kar sebebiyle 307 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.

        Rize merkezde 9, Ardeşen'de 4, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'nde 14, Derepazarı'nda 7, Fındıklı'da 2, İkizdere'de 16, Pazar'da 8, Güneysu, Hemşin ve Kalkandere'de 1'er olmak üzere toplam 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 122 personeli, söz konusu yolların açılması için 55 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması yürütüyor.

        - Artvin

        Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından merkezde 7, Ardanuç'ta 4, Arhavi'de 11, Borçka'da 20, Murgul'da 3, Hopa'da 1, Şavşat'ta 17 olmak üzere 63 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri 22 iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara geçidi ile Borçka-Hopa kara yolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli giriş ve çıkışlarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Öte yandan Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

        - Giresun

        İl Öze İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 3, Espiye'de 13, Eynesil'de 8, Görele'de 18, Güce'de 13, Keşap'ta 25, Tirebolu'da 24 olmak üzere toplam 121 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Söz konusu yollarda 54 ekip, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Trabzon

        Trabzon'un önceki akşam yüksek kesimlerde başlayan kar, dünden itibaren sahil ilçelerinde de etkili oldu.

        Kar dolayısıyla Akçaabat ve Vakfıkebir'de ikişer, Araklı, Çarşıbaşı, Hayrat ve Düzköy'de üçer, Arsin, Köprübaşı, Sürmene ve Beşikdüzü'nde beşer, Of, Şalpazarı ve Tonya'da dörder olmak üzere 48 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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