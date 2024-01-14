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        Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti

        Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:17
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        Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti
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        Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti.

        Kılıç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Vali Baydaş'ı ziyaret ederek, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda oynayacağı maçlar hakkında bilgi verdi.

        Kılıç, Karadağ ile 3 Nisan'da yapılacak karşılaşmanın Rize'de oynanması için Baydaş ile görüştü.

        Ziyarette Kılıç, Vali Baydaş'a 53 numaralı milli takım forması hediye etti.

        Daha sonra Güneysu Belediyesini ziyaret eden Kılıç ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Rıfat Özer ele görüştü.

        Güneysuspor tesislerini gezen Kılıç, Başkan Özer'e milli takım forması hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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