Rize'de "16. Ayder Kar Festivali" sona erdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün başlayan "16. Ayder Kar Festivali" sona erdi.

İlçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalin ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi. Araçlarını park eden misafirlerin bazıları minibüslerle bir kısmı ise yürüyerek yaylaya ulaştı.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar, kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynarken kimileri ise kızak ve naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

Festivalde, kardan adam yarışması da yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Güvenlik önlemleri altında düzenlenen festivalde, yöresel sanatçılar sahne aldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, Ayder Yaylası'nın yazı ve kışının ayrı güzel olduğunu söyledi.

Rize'nin muhteşem bir coğrafyası olduğunu belirten Baydaş, "Sisi ve yağmuru ayrı güzel ama kışı da ayrı güzel. Çok güzel bir ortam. Bir dahaki sene büyük bir spor organizasyonunun olacağı bir yer olabilir. Kış spor turizmini canlandırmak istediğimiz bir şehir." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nisa Yetgin ise Rize'nin çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, "Böyle güzel bir ortam bulamayız. İnsanları da güzel. Burada eğleniyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Elazığ'dan gelen Nihal Yıldız da "Buraya kaymak için geldik. Güzel bir şekilde naylon poşetle kayıyorduk. Arkamızdan gelenler bizi düşürdü ama heyecan çok güzel. Kar ve atmosfer çok güzel. Hava ve manzara da çok güzel. Gayet keyifli geçiyor." ifadelerini kullandı.