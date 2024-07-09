Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        TKDK'den Rize'ye 22 milyon lira hibe desteği

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 3 Programı kapsamında Rize'de 2 projeye 22 milyon liralık hibe desteği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TKDK'den Rize'ye 22 milyon lira hibe desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 3 Programı kapsamında Rize'de 2 projeye 22 milyon liralık hibe desteği verecek.

        Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, tarımsal işleme sektörüyle ilgili Rize'de 2 proje başvurusunun kabul edildiğini belirterek, bunlardan birinin et, diğerinin meyve işleme alanında olduğunu söyledi.

        Baydaş, yaklaşık 44 milyon liralık yatırımın 22 milyon lirasının TKDK'den hibe olarak destekleneceğini ifade ederek, "Esas bugün ikinci dönem çağrıyla ilgili duyuruyu da yapmak üzere toplandık. İnşallah 12 Temmuz-16 Ağustos arası çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve bu alandaki işlerin geliştirilmesiyle ilgili hibe çağrısına çıkılacak." dedi.

        TKDK Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu ise bugüne kadar Trabzon'da yaklaşık 31 milyon avroluk hibe desteğinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

        "Amacımız artık Rize'nin de bu hibelerden maksimum düzeyde faydalanması. 80 milyon avro ile yaklaşık 2 milyar 800 milyon Türk liralık bir hibe desteğine çıktık. 12 Temmuz'la 16 Ağustos arasında kabul edeceğiz. Yedi ana başlıktan oluşuyor. Bitkisel üretim dediğimiz seracılık faaliyetleri, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri, mantar, onun dışında arıcılık var. Tüm arıcılarımız bizden kovan, karavan desteği ve arıcılık faaliyetiyle ilgili makine ekipmanı alabilirler. Aklınıza gelen tüm zanaatkarlık, el sanatları ve tüm katma değerli ürünler, yöremizde destek kapsamındalar. Yine kırsal turizm Doğu Karadeniz için olmazsa olmaz. Otel, lokanta, restoran, kafe, pastane yatırımlarımız destekleniyor. Kültür balıkçılığında hem tatlı sularda hem de denizlerde destek var. Başka bir başlık makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları, maalesef enerjide dışa bağımlıyız. Bunu minimize etmek için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyogaz, biyokütle olacak. HES hariç tüm enerji türlerine hibe desteğimiz var. Tüm Rizeli girişimcilerimizi, vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden Rize irtibat ofisimize davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendir...
        Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendir...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
        Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendir...
        Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendir...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de esnaf ziyaretinde bulundu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de esnaf ziyaretinde bulundu:
        Bakan Memişoğlu: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz
        Bakan Memişoğlu: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz