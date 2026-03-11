Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında Güneysuspor-Ankara Hentbol maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi. Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.00'da oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı. Hakemler, bir süre bekledikten sonra maçın iptal edilmesine karar verdi. Ankara Hentbol ise yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu. Ankara Hentbol açıklamasında, "Takımımız, 2025-2026 faaliyetlerini durdurmuş ve Türkiye Hentbol Federasyonuna resmi ligden çekilme dilekçesini sunmuştur." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.