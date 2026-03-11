Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında Güneysuspor-Ankara Hentbol maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında Güneysuspor-Ankara Hentbol maçı, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.00'da oynanması planlanan müsabakaya konuk ekip çıkmadı.

        Hakemler, bir süre bekledikten sonra maçın iptal edilmesine karar verdi. Ankara Hentbol ise yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu.


        Ankara Hentbol açıklamasında, "Takımımız, 2025-2026 faaliyetlerini durdurmuş ve Türkiye Hentbol Federasyonuna resmi ligden çekilme dilekçesini sunmuştur." ifadesine yer verdi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "İnşallah barış sağlanır"
        "İnşallah barış sağlanır"
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak geçirdiği kalp krizi sonucu h...
        Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak geçirdiği kalp krizi sonucu h...
        Rize'de içme suyu hattının yaklaşık 250 kilometrelik bölümü yenilenecek
        Rize'de içme suyu hattının yaklaşık 250 kilometrelik bölümü yenilenecek
        Rize'de öğrenciler cemaati az olan camilerde teravih namazında buluşuyor
        Rize'de öğrenciler cemaati az olan camilerde teravih namazında buluşuyor