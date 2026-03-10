Canlı
        Rize Haberleri

        Rize'de içme suyu hattının yaklaşık 250 kilometrelik bölümü yenilenecek

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Dünya Bankası'ndan sağlanan 37 milyon avroluk krediyle yürütülen içme suyu projesi kapsamında 450 kilometrelik hattın 250 kilometreden fazlasının yenileneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:21
        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Dünya Bankası'ndan sağlanan 37 milyon avroluk krediyle yürütülen içme suyu projesi kapsamında 450 kilometrelik hattın 250 kilometreden fazlasının yenileneceğini bildirdi.

        Metin, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de gelecek 50 yıla hizmet edecek bir şebeke hattı kuracaklarını belirtti.

        Çalışmalar kapsamında depoların da yenileneceğini aktaran Metin, "Yaklaşık 6 deponun kapasitelerini artırıyoruz. 200 tonluk depolar, bin tonluk depolara dönüşüyor. 2 bin tonluk depolar neredeyse 6-7 bin tonluk depolara dönüşecek. Bu, bizim su tutma havzamızı da hazinemizi de artırmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Metin, uzaktan yönetim sistemi, çelik ve duktil boru değişimleriyle kayıp kaçağı da minimize etmeye çalışacaklarını kaydetti.

        Çalışmaların her lokasyonda 1-2 ay sürebileceğini belirten Metin, şu değerlendirmede bulundu:

        "Oradaki mahallelerimizi, yollarımızı, vatandaşlarımızı rahatsız edeceğiz. Bu rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diliyoruz. Birkaç aylık rahatsızlık bizim gelecekteki 50 yıllık su ihtiyacımızı garanti altına almış olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

