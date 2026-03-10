Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.
5'e 2 ve geniş alan oyunu ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale turnuva ve koşuyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.