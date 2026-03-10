Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.



5'e 2 ve geniş alan oyunu ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale turnuva ve koşuyla tamamlandı.



Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

