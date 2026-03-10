Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:50
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

        5'e 2 ve geniş alan oyunu ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale turnuva ve koşuyla tamamlandı.

        Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

