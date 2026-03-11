Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        ​​​​​​​Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk hafta maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 40-25 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:34
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        ​​​​​​​Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk hafta maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 40-25 yendi.


        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 21-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, maçtan 40-25 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

