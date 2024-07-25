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        Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yeninden anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:23
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        Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yeninden anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeniden 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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