Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yeninden anlaştı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeniden 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya vardı.

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