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        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan birlik çağrısı:

        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, başarıya gitmek için "birlik" vurgusu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:47
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        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan birlik çağrısı:
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        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, başarıya gitmek için "birlik" vurgusu yaptı.

        Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu ve yeni transferlerin alışma sürecinin devam ettiğini vurguladı.

        Sonuçların mücadele azmini azaltmayacağına dikkati çeken Turgut, "Başarı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren bütün Çaykur Rizespor ailesinin ülke genelinde birlik beraberliğini sağlamak için çalışıyoruz. Verilen emekler bazen istenilen sürede sonuca ulaşmadı. İlk günkü inancımız ve azmimizle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Turgut, transferlerin erken veya geç yapılmasının farklı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Alınan kararların neticesini yaşayacağız. Takımımız her zaman ki gibi güçlü ve çalışmalarına devam ediyor. Hocamız İlhan Palut çok karakterli ve çalışkan. Ayrıca kaliteli olan takımımızı daha da güçlendirdik. Transferde değerli oyuncuları kadroya kattık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Çaykur Rizespor'un yukarı doğru gitmesini ümit ediyoruz. Her kesimin birlik ve beraberlik içerisinde destek olmalarını istiyorum. Neticesinde futbol ailesinin bütünlüğü bizi daha doğru yerlere taşıyacaktır."

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