Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Turgut'tan birlik çağrısı:

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, başarıya gitmek için "birlik" vurgusu yaptı.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu ve yeni transferlerin alışma sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Sonuçların mücadele azmini azaltmayacağına dikkati çeken Turgut, "Başarı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren bütün Çaykur Rizespor ailesinin ülke genelinde birlik beraberliğini sağlamak için çalışıyoruz. Verilen emekler bazen istenilen sürede sonuca ulaşmadı. İlk günkü inancımız ve azmimizle yolumuza devam edeceğiz." dedi.