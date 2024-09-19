Doğu Karadeniz'deki 5 ilde "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı

Rize, Giresun, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane'de "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan "Kahramanlarla Yürüyoruz" etkinliği, Rize Valiliği önüne kadar devam etti.

Burada düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gazi Yıldıray Kasa'nın günün anlamına ilişkin konuşma yaptığı törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Garnizon Komutanı Bakım Albay Ferit Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sonrası Şeyh Camisi'nde şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu. - Giresun Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 100. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı. Etkinlikler kapsamında Debboy mevkisinden Gazi Caddesi güzergahı takip edilerek Atatürk Meydanı'na kadar süren "Kahramanlarla Yürüyoruz" yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Meydanı'nda anıta çelenk sunulmasının ardından tören, Giresun Liman sahasında devam etti.

Atatürk'ün şehre gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yoluyla getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teslim edildi. Etkinlikler, Millet Bahçesi'ndeki programla sona erdi. - Artvin Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ile gazi ve şehit yakınları "Kahramanlarla Yürüyoruz" pankartıyla Valilik önüne kadar yürüdü. Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Jandarma Astsubay Melike Duman, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin Türk milletinin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Yavuzdemir de şehit kardeşi olduğunu belirterek, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak, vatan için üstlendikleri görevlerin yapılması uğruna gözünü kırpmadan ölümü göze alıp üstün cesaret ve feragat örneği göstererek gazilik unvanı taşıyan kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan dualarla sona erdi. - Trabzon Trabzon'da ise Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar "Kahramanlarla Yürüyoruz" yürüyüşü yapıldı. Burada düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, gazilerin milletin bağımsız olma şuurunu diri tutan, şanlı tarihin ebedi kahramanları ve Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının ölümsüz destanları olduğunu söyledi.

Vatanın bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazileri saygı ve minnetle andığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: "Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletin onurunu, özgürlüğünü korumak için en değerli varlıklarını feda eden, bizler için daima gurur kaynağı olan kahramanlardır. Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın en büyük timsalleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği bu anlamlı günde gazilerimizin cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi, milletimizin her daim hatırlayacağı ve gelecek nesillere aktaracağı birer destandır."

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Kahramanlar sahada, kalbimiz onlarla" spor etkinliğine katılan sporcuların gösterileriyle devam etti. - Gümüşhane Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, gaziler ile şehit yakınları Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Buradaki törende, anıta çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan gazi Hüseyin Cahit Kaya, nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekun koruyan, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen ecdadın torunları olduklarını dile getirdi.