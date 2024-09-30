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        ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak

        ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:15
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        ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
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        ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.

        Söz konusu ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin paralarını yarından itibaren çekebilecekleri kaydedildi.

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