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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut

        Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Emrecan Bulut, Jurecka

        Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio

        Goller: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alikulov (Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 28 Akintola, Dk. 31 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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