Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek." dedi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kötü bir periyottan çıkarak bu karşılaşmaya hazırlandıklarını belirtti.

        Palut, önceliklerinin kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Beş kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımız zaman diğer 4 mağlubiyette bu maçtan çok daha iyi oynadık. Futbol böyle bir oyun. Bugün istediklerimizi yapamadık ama golleri bulduk. Maçın son dakikalarında bir gol yedik. Kalan 8-9 dakika bizim için kolay değildi. Stresliydi. Hepimizin üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Bu baskı bizi tuttu. Maça iyi başlayamadık. Aslında bocalama periyodu yaşarken goller geldi." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha iyi oyunlar oynadıkları dönemlere dönmek istediklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

        "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek. Daha önce oynadığımız iyi oyunları oynayarak skorlar alacağız. Halen daha çok içerdeyiz. Beş maç kaybettik ve bunlardan bir tanesini telafi edebildik. Daha alttayız. Devam etmemiz lazım. Orta ve uzun vadede daha iyi oynamamız lazım. Güzel sonuçları buna eklememiz lazım. Oyuncularım baskı altında oynadılar, onları tebrik ediyorum."

        Palut, gol yollarında hiç mutlu ve memnun olmadıklarını belirterek, "Bu sene işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor. Bunu açık söylemem lazım. Bunu ben kabul ediyorum. Bu da bizim için bir ayağa kalkma sınavı. Her ne olursa olsun bunun ilk adımını attık. Taraftarlarımızın güvendiği, inandığı noktada ve performansta değiliz. Her gün bunu yukarlara çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        - Antalyaspor cephesi

        Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, zor bir deplasmanda zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

        İlk yarıda topa çok fazla sahip olduklarını anlatan Aurelio, "Elimizden geleni yaptık. Rakibe çok fazla fırsat vermedik. Rakip ilk pozisyonunda golü buldu ve bu golden sonra aslında oyuna daha fazla girmeye başladı. İkinci yarıda belki biz geri dönebilirdik. Topa daha fazla sahip olduk. Çok daha oynadık. Golü çok geç dakikalarda bulduğumuzdan dolayı geri dönme gerçekleşmedi ve beraberlik de kaçtı. Maalesef bu akşam kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1
        Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Bak: Kaçkarları tüm Dünyaya tanıtma arzusu içerisindeyiz
        Bakan Bak: Kaçkarları tüm Dünyaya tanıtma arzusu içerisindeyiz
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, UTMB Dünya Serisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşt...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, UTMB Dünya Serisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşt...
        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaraladı
        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaraladı