Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'nin yöresel lezzetleri "4. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 4. GastroRize Festivali, 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin yöresel lezzetleri "4. GastroRize Festivali" ile tanıtılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 4. GastroRize Festivali, 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, belediye tarafından bu yıl GastroRize Festivali'nin dördüncüsünün düzenleneceğini söyledi.

        Turizmin çeşitlendirilmesinden sürekli bahsettiklerini belirten Baydaş, "Turizmi sadece yaz döneminde yayla turizmi olarak algılamamız ve bunu birkaç ayla sınırlamamız lazım. Bunun alternatiflerinden birisi de gastronomi turizmi. Rize'de spor turizminin tanıtımını yaptık. Ayder Forumu adı altında bir organizasyonun başlangıcını yaptık." dedi.

        Baydaş, Rize'nin çeşitli ve zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade ederek, "Bu mutfağımızı bir turizm aracı olarak kullanmamız lazım. Bu organizasyonun en büyük getirisi bu olacaktır. Bunlar bizim açımızdan turizmi çeşitlendirme faaliyetlerimiz olacak. Rize-Artvin Havalimanımızın katkısıyla ilimize sadece gastronomi faaliyeti için gelecek kişiler olacak. Bu kıymetli bir organizasyon." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin Karadeniz ile Kaçkar Dağları arasındaki eşsiz coğrafyasında şekillenen mutfak kültürünün bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gastronomi günleriyle hayat bulacağını kaydetti.

        Rize'nin geleneksel tariflerinin ve yöresel lezzetlerinin keşfedileceği etkinlik ile bölgenin gastronomi hazinesini yerel ve uluslararası sahnede tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Metin, şunları söyledi:

        "Rize'nin eşsiz ürünlerini ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak ve coğrafi işaret çalışmalarına hız vermek istiyoruz. Rize mutfağının birbirinden özel pek çok lezzeti tescillenmiş olacak. Korumaya ve gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız. Bu çalışmalar Rize'mizi gastronomi alanında bir marka şehir yapacak. Rize mutfak kültürü, Karadeniz'in bereketli yağmurları ve verimli topraklarıyla farklı kültürlerin harmanlanması sonucunda şekillenen bir gastronomi hazinesidir. Etkinlik kapsamında katılıcımlar Rize mutfağının 118 farklı yemek çeşidini tatma fırsatı bulacak. Rize'nin 17 coğrafi işaretli ürünü var. Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, baston ekmeği, enişte lokumu, Çayeli kuru fasulyesi, Anzer balı, Ayder balı, pepeçura, Rize muhlaması gibi birçok lezzetli coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Yenilerini eklemek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Rize'de boşaltılan rehabilitasyon merkezinin çatısı yandı
        Rize'de boşaltılan rehabilitasyon merkezinin çatısı yandı
        Rize Baro Başkanlığına yeniden Ümit Peçe seçildi
        Rize Baro Başkanlığına yeniden Ümit Peçe seçildi
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig