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        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

        Rize'de son 4 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:26
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        Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de son 4 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son dört ay içerisinde uyuşturucu suçlarına yönelik arama ve yol kontrol çalışması yürüttü.

        Gerçekleştirilen 198 operasyonda, 1923 kök kenevir bitkisi, 511 gram kenevir tohumu, 41,935 gram esrar maddesi, 3 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 238 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 210 şüpheliden 197'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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