Rize'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

Gerçekleştirilen 198 operasyonda, 1923 kök kenevir bitkisi, 511 gram kenevir tohumu, 41,935 gram esrar maddesi, 3 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 238 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son dört ay içerisinde uyuşturucu suçlarına yönelik arama ve yol kontrol çalışması yürüttü.

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