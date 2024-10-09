Doğaseverler Kavron Yaylası'nda sonbaharın keyfini çıkartıyor

ENES SANSAR - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 267 rakımlı Kavron Yaylası, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerine farklı güzellikler yaşatıyor.

Kaçkarlar'a tırmanmak isteyenlerin başlangıç noktalardan biri olan yayla, aynı zamanda bölgedeki gölleri ziyaret etmek isteyenlerin de yürüyüş rotasında yer alıyor.

Zirveden çıkan kaynak suların beslediği derenin geçtiği yayla, bitki örtüsüyle yerli ve yabancı konuklarına seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa kalmak isteyenler, günübirlik kaçış noktası olarak Kavron Yaylası'nı tercih ediyor.

- "Turistleri bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var misafirlerimizin" Yayla sakinlerinden 69 yaşındaki Mustafa Bilici, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin sık sık yaylayı ziyaret etmesinden memnun olduklarını söyledi. Bilici, turistlerin ilkbaharda başlayıp kışa kadar düzenli olarak yaylaya geldiğini anlatarak, "Turistler en çok ağustosta geliyor, önce gelirlerse soğuk oluyor. Bu dönemde okullar açıldı, yerli turist pek gelmiyor ama yabancılar geliyor. Turistleri bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var misafirlerimizin." dedi.

Yayla sakinlerinin misafirperver olduğunu belirten Bilici, "Ben evimde hiçbir maddi kazanç beklemeden yabancı turistleri misafir ettim ki gelsinler burada kültürümüzü görüp alışsınlar diye." ifadelerini kullandı. Bilici, Kaçkar Dağları'ndan gelen serinliğin yaylaya ayrı bir çekicilik kattığına değinerek, "Buraya gelenler, her yerde bulamayacakları bir doğayla karşılaşıyorlar. Eskiden çok kar yağardı, 4-5 metre. Burada hiçbir yerde yeşillik filan göremezdin ama son 15 senedir öyle kar yağmıyor." diye konuştu.

Turistlerin en çok mıhlamayı merak ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Burada bir, iki tane kafe tarzı yer var, yemek yapıyorlar. Buranın en özel yemeği mıhlama, yabancı ve yerli turistler de mıhlama yemeye geliyorlar. Buradaki peynir, yağ tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Onun için gelenler tadına bakmak istiyor." - Sonbaharın renkleri ziyaretçileri adeta büyülüyor Trabzon'dan gezmek için Kavron Yaylası'na gelen Hacer Kıroğlu ise yaylanın doğasını çok beğendiğini söyledi.