Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Küçükkazdal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve vatandaşlar katıldı.

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