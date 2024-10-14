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        Rize'de, kahverengi kokarcaya karşı çay sirkesiyle çözüm geliştirildi

        Rize Belediyesi, çay lifinden ürettiği organik çay sirkesiyle Karadeniz Bölgesi'nde tarımı olumsuz etkileyen kokarca böceğine karşı çözüm geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:22
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        Rize'de, kahverengi kokarcaya karşı çay sirkesiyle çözüm geliştirildi
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        Rize Belediyesi, çay lifinden ürettiği organik çay sirkesiyle Karadeniz Bölgesi'nde tarımı olumsuz etkileyen kokarca böceğine karşı çözüm geliştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan tamamen organik olarak üretimi gerçekleştirilen Çaydalı markalı çay sirkesi sayesinde Karadeniz Bölgesinde tarımı olumsuz etkileyen kokarca böceğinin yok edileceği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Doğaya ve ekolojik dengeye hiçbir zarar vermeden kokarca böceğini yok eden çaydalı çay sirkesi, böceğin bulunduğu alanlara püskürtme yöntemiyle uygulanarak kullanılabilecek. Rize Belediyesi'nin destekleriyle araştırma ve geliştirmesi yapılan çaydalı çay sirkesi, Rize Gastronomi Günleri'nde yapılan sunumda izleyicilerin önünde böcekler üzerinde denendi ve başarılı oldu. Rize Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan projenin tarıma büyük katkı sunması hedefleniyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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