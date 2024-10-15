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        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkarlar'ın dünyada dağ sporlarının en çok tercih edilen merkezlerinden biri olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:47
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        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:
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        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkarlar'ın dünyada dağ sporlarının en çok tercih edilen merkezlerinden biri olacağını söyledi.

        Baydaş, Çay Çarşısı'ndaki restoranda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder'i Davos gibi uluslararası meselelerin konuşulduğu bir merkez haline getirme vizyonu doğrultusunda, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB" gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

        Ayder Dönüşüm Projesi ve Rize'nin konaklama kapasitesini artırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Baydaş, "Bu tür etkinlikler sayesinde Kaçkarlar, dünyada dağ sporlarının en çok tercih edilen merkezlerinden biri olacak. Organizasyonlar arttıkça bölgemizdeki turizm çeşitliliği ve konaklama imkanları da gelişecek. Bu süreci hep birlikte ilerleteceğiz." dedi.

        Baydaş, bu tür organizasyonların Rize'de yapılabilmesinde havalimanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hiçbir turistik destinasyonda bu kadar yakın, 45 dakikalık mesafede bir havalimanı yok. Ayder Dönüşüm Projesi de bizim ufkumuzu açan, önümüzü açan projelerden biridir. Bu projelerle bu tür faaliyetleri gerçekleştirebilecek altyapıya kavuşmuş olacağız. Rize ve Kaçkarlar için yapılabilecek en güzel turizm organizasyonu olacak. Herhangi bir ilave yatırım yapmadan mevcut doğamızı ve atalarımızdan kalma patikaları kullanarak bir sportif organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu tür organizasyonların, bölgemizde bir standart oluşturacağına ve turizm çeşitliliği getireceğine inanıyorum."

        - "Bu organizasyonların Rize ve Kaçkarlar'ı dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum"

        UTMB Türkiye Lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, Rize'de gerçekleştirilecek "Kaçkar by UTMB"yi şehrin sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

        Kaçkarlar'da yapılacak organizasyonların tek seferlik olmamasını amaçladıklarını ifade eden Emeklioğlu, "Aksine bu organizasyonlar aracılığıyla Kaçkarlar'ı uluslararası arenada tanınan, dağ sporlarında tecrübesi ve bilgi birikimiyle ön plana çıkan bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Emeklioğlu, Kaçkarlar'ın doğasının bozulmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Alpler'de ve diğer dağlık bölgelerde karşılaşılan yapılaşma burada yok. Ayrıca Kaçkarlar'ın doğasında deniz manzaraları ile dağların birleştiği eşsiz bir güzellik var. Bu tür organizasyonlar sadece bir şehrin değil, çevresindeki tüm kentlerin turizm gelirlerine katkı sağlıyor. UTMB organizasyonunu Kaçkarlar'a taşımak bizim için büyük bir adımdı. Bu sayede dünya genelindeki dağ sporcuları hazırlık kampları için Kaçkarlar'a gelerek buradaki parkurları deneyimleyecekler."

        Parkur hakkında da bilgi veren Emeklioğlu, "Yarışın başlangıç noktası Ayder olacak. Parkur 12 yayladan geçerek tekrar Ayder'de sona erecek. Parkurlar, doğal güzellikler ve teknik gereksinimlere göre belirlendi. Yarışlar sırasında sporcuların güvenliği en önemli öncelik. AFAD, UMKE gibi kurumlarla arama kurtarma ve sağlık müdahalesi senaryoları hazırlandı. Yardım istasyonları titizlikle planlandı." ifadelerini kullandı.

        Emeklioğlu, Kaçkar by UTMB'ye şu ana kadar 32 ülkeden 730 sporcunun kayıt yaptırdığını vurgulayarak, "Türkiye, İran, Avustralya, Güney Kore ve Avrupa'nın birçok ülkesinden katılımcılar var. Bu sayede Kaçkarlar'ın adını daha fazla duyuracağız ve sporcular tekrar gelip hazırlık kamplarını burada yapacaklar. Bu organizasyonların Rize ve Kaçkarlar'ı dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum." dedi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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