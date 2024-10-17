Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.

        Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi
        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:
        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:
        Rize'de, kahverengi kokarcaya karşı çay sirkesiyle çözüm geliştirildi
        Rize'de, kahverengi kokarcaya karşı çay sirkesiyle çözüm geliştirildi
        Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
        Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü