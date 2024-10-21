Rize Valiliği, vatandaşları heyelan ve su baskınlarına karşı uyardı

Rize Valiliği, heyelan tehlikesi ve oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son 24 saatte kentte meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan risklerinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Bu süreçte can ve mal kaybını önlemek adına belirli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyelan tehlikesi olan dik yamaçlardan ve dere yataklarından uzak durun. Su baskını riski olan bölgelerden geçmemeye özen gösterin. Araçla seyahat ediyorsanız su birikintilerinin olduğu yollardan kaçının. Acil bir durumda hemen 112 Acil yardım hattını arayarak destek isteyin. Dikkatli ve tedbirli olmak olası tehlikeleri en aza indirmek için hayati önem taşımaktadır."