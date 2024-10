Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde iş makineleri yardımıyla karla mücadele sürdürülüyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili kar dolayısıyla İkizdere'de 16, Çamlıhemşin ilçesinde ise 5 olmak üzere 21 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için 5 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası da beyaza büründü.

Öte yandan besicilerin yaylalardan köylere dönüş yolculuğu devam ediyor.

- Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından ulaşıma kapanan yayla yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kapanan Çaykara ilçesinde Barma ve Sarıkaya, Düzköy ilçesinde Ulan, Tonya'da Kadıralak ve Kumanandoz, Vakfıkebir'de Karadağ ve Akçaabat'ta Kayabaşı yaylalarında yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mahalle ve yayla yollarında her türlü tedbiri almıştır. Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle yaşayacakları her türlü olumsuzluk halinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler." ifadeleri yer aldı.