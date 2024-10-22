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        Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde iş makineleri yardımıyla karla mücadele sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:19
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        Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde iş makineleri yardımıyla karla mücadele sürdürülüyor.

        Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili kar dolayısıyla İkizdere'de 16, Çamlıhemşin ilçesinde ise 5 olmak üzere 21 köy yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için 5 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

        Çamlıhemşin ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası da beyaza büründü.

        Öte yandan besicilerin yaylalardan köylere dönüş yolculuğu devam ediyor.

        - Artvin

        Artvin'de yüksek rakımlarda 2 gündür etkili olan kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Şavşat'ta 11, Murgul'da 1 ve Borçka ilçesinde ise 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kapalı yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

        Öte yandan elektrik iletim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Şavşat ilçesinde 10 köye elektrik verilemiyor.

        - Giresun

        Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

        İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan yayla ve oba yollarının açılması için çalışma yapılıyor.

        Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası ile Giresun-Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'ndaki vatandaşlar, yolların açılmasının ardından köylere ve ilçe merkezine ulaştı.

        - Ordu

        Ordu'da yüksek rakımlı ilçeler beyaza büründü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gece boyunca ekiplerin kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtığı belirtildi.

        Kentte bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "26 bin 378 kilometrelik yol ağında 456 araç ve iş makinesi, 560 personelle göreve hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, Akkuş, Gürgentepe, Mesudiye, Kabadüz, Korgan ilçelerinde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, yolda mahsur kalan ambulans ve araçlara da yardımcı oldu."

        - Trabzon

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından ulaşıma kapanan yayla yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kapanan Çaykara ilçesinde Barma ve Sarıkaya, Düzköy ilçesinde Ulan, Tonya'da Kadıralak ve Kumanandoz, Vakfıkebir'de Karadağ ve Akçaabat'ta Kayabaşı yaylalarında yol açma çalışması gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mahalle ve yayla yollarında her türlü tedbiri almıştır. Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle yaşayacakları her türlü olumsuzluk halinde Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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