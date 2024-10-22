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        Rize Valiliğinden sel ve heyelanlara ilişkin açıklama:

        Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 18 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:45
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        Rize Valiliğinden sel ve heyelanlara ilişkin açıklama:
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        Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 18 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ulaşıma kapalı iki köyde yol açma çalışmalarının devam ettiği, tüm yerleşim yerlerine su ve elektrik verildiği belirtildi.

        AFAD ekiplerinin jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 36 ayrı noktada 42 konut heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 15 konutun nakline karar verilmiş, 4 konut için 3 adet afet önleyici istinat duvarı yapılması önerilmiş ve 2 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Altyapı çalışmaları kapsamında Merkez, Çayeli, Derepazarı, İyidere ve Kalkandere'de 95 noktada altyapı hasar tespitlerinin yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Zarar tespit çalışmaları İl Defterdarlığı tarafından 5 konut/işyeri (su baskını/yıldırım) ile ilgili olarak sürdürülmektedir. Enerji çalışmaları ise Çayeli ilçesi Derecik köyünde yüksek gerilim hattı hasar görmüş olup enerji merkez trafoya bağlanan jeneratör ile sağlanmaktadır. Yüksek gerilim hattının gün içerisinde onarılması planlanmaktadır. Tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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