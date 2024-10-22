Rize Valiliğinden sel ve heyelanlara ilişkin açıklama:

Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 18 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ulaşıma kapalı iki köyde yol açma çalışmalarının devam ettiği, tüm yerleşim yerlerine su ve elektrik verildiği belirtildi.

AFAD ekiplerinin jeolojik etüt ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bugüne kadar yapılan etütler sonucunda 36 ayrı noktada 42 konut heyelan riski bakımından incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde heyelana maruz kalan veya kalabilecek durumda olan 15 konutun nakline karar verilmiş, 4 konut için 3 adet afet önleyici istinat duvarı yapılması önerilmiş ve 2 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir." ifadelerine yer verildi.